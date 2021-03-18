Milli atletler, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağını teslim etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası’nda sporcuları kapıda karşılayan Bakan Kasapoğlu, kutunun içindeki emanetleri öpüp başına koyarak teslim aldı.

Bakan Kasapoğlu, Çanakkale’nin milli mücadelenin kalesi olduğunu belirterek, “Bir yükseliş, bir kahramanlık destanı ve o ruhla Anadolu topraklarında düşmana karşı verilecek milli mücadelenin de kalesidir Çanakkale. Bu ruh o günkü gibi bugün de yarın da var olacak. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle değerli sporcularımız Gelibolu'dan aldıkları mukaddes toprağı, suyu ve şanlı bayrağımızı bugün bizlere getirdiler. Sporcularımızın, şehitlerimizin bu ali makamından bizlere ulaştırdığı emanet bizler için de gurur meselesi oldu. Bu emaneti bakanlığımızın en güzel yerinde gururla, heyecanla saklayacağız. Bu ruhtan taviz vermeyen gençlerimiz yarınlarda da bu kutsal emanete çok güçlü şekilde sahip çıkacaklar ve yukarılara taşıyacaklar” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZİN DONANIMLI BİR ŞEKİLDE YETİŞMESİ EN BÜYÜK ARZUMUZ”

Bakan Kasapoğlu, gençlerimizin donanımlı şekilde yetişmesi en büyük arzumuz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki mücadelesi, hem bugünümüz hem de yarınlarımız açısından gençlerimiz adına sürdürülen bir mücadele. İnanıyoruz ki gençlerimiz yarınların donanımlı anneleri, babaları olarak sonrasında yarınların bilim insanları olarak, kültür, sanat, edebiyat insanları olarak her alanda mücadele ortaya koyacaklar. Bugün sporcularımızla beraberiz, sporcularımız da bu mücadeleyi alın terleriyle güçlü bir şekilde ortaya koyuyorlar"

“HİÇBİR ENGEL BİZİM BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAZ”

Gençler için bütün imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Ecdadımızdan aldığımız ruhla, ilhamla; dik durmaya, bu yolda beraber yürümeye devam edeceğiz. Biz hep birlikte, Çanakkale'yiz, Trakya'yız, Anadolu'yuz, Türkiye'yiz. Doğu, batı, kuzey, güneyiyle 81 vilayetiyle hiçbir engel bizim beraberliğimizi, kardeşliğimizin karşısında duramadı, duramayacak. Hem hoşgörünün hem de kardeşliğin sembolüyüz. Soluduğumuz bu havayı söylediğimiz türküleri yine birlikte söylemeye devam edeceğiz. İlelebet kardeş olarak, bir olarak şanslı bayrağımızla bu kutsal emanete sahip çıkarak, bu coğrafyada beraber olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha tüm şehitlerimizi, cepheye koşan tüm aziz milletimizin mensuplarını saygıyla anıp rahmetle yad ediyorum. Bu güzel emaneti bizlere ulaştırdığınız için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.