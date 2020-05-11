Bakan Kasapoğlu, Zeki’yle görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı dönüşü Gaziantep’te Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdunda karantinada bulunan, milli futbolcu Zeki Çelik ile telefonda görüştü. 1 Mayıs'tan bu yana yurtta karantinada olan Zeki Çelik'i arayan Bakan Kasapoğlu, karantina süreci ve sağlık durumu ile ilgili olarak bilgi aldı. 22 yaşındaki futbolcu, memnuniyetini dile getirerek, sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti.