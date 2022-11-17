Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçmişte verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, milli yüzücülerin kazandığı madalyaların, altyapı devriminin önemli bir sonucu olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, 2002 yılı öncesinde 46 olan Olimpik ve Yarı Olimpik yüzme havuzu sayısının 215'e, çelik konstrüksiyon yüzme havuzu projesinin 395'inin tamamlanmasıyla birlikte yüzme havuzu sayısının ise 610'a ulaştığını dile getirdi.

"ARTIK FARKLI CÜMLELER KURUYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, göreve geldiği ilk günlerde yaptığı 'tesisler inşa edeceğiz, madalyalar kazanacağız' sözlerini hatırlatarak, "Artık farklı cümleler kuruyoruz. Hamdolsun ki bugün verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yüzme branşına ayrı bir önem veriyoruz. Daha önceleri televizyonda uluslararası yüzme yarışlarını izlerken milli sporcularımız olmadığı için üzülürdük. Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen yüzmede başarılı olamıyorduk. Bu durumu tersine çevirmek ve spor ülkesi olma hedefiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkede sporun tabana yayılması için önemli bir misyon üstlendik. Halkımızın kolay ulaşabilmesi için yüzme havuzları inşa ettik. Daha önce sporcu dahi bulmakta güçlük yaşadığımız yüzme branşında milli sporcularımız artık rekorlar kırıyor, sayısız madalyalar kazanıyor. Ülkemizi başarılarıyla gururlandıran tüm sporcu kardeşlerime, antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"DAHA GÜZEL GÜNLERİN BİZİ BEKLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Edirne'den Hakkari'ye kadar her ile yüzme havuzu yapıldığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemize her kesimden ciddi destek veriliyor. Belediyelerimizle işbirliği yapıyoruz. Proje başladığından bu yana ülke genelinde kurduğumuz çelik konstrüksiyon havuzlarla yaklaşık 5 milyon çocuğumuza yüzme öğretildi. Ülkemizde yüzme bilmeyen tek bir çocuğumuz kalmayıncaya dek bu değerli çalışmayı devam ettireceğiz. Bu projemiz sayesinde geleceğin şampiyon sporcularının çıkacağına inanıyorum. Spor alanında daha güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum."

DHA