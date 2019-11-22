Bakan Kasapoğlu: Yüksek bir motivasyona sahibiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya'da Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katıldı.

Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyon 8. Dönem toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dr. Miroslav Cerar eşbaşkanlığında Slovenya’da düzenlendi.

Toplantının ardından iki ülke arasında ticari, enerji, ulaştırma, çevre ve şehircilik, kültür, turizm, bilim, sanayi ve teknoloji, gençlik ve spor ve sağlık alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı vesilesiyle Slovenya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “KEK toplantıları sayesinde spor alanında işbirliğimizi ilerleme fırsatını yakalamış bulunuyoruz. Bu fırsat bizim için çok değerli. İmzaladığımız anlaşma çerçevesinde spor alanında tecrübe paylaşımı, federasyonlar arasındaki işbirliği, karşılıklı spor tesislerinin kullanılması konuları var. Bu sayede sporda elde edeceğimiz sonuçların, bu işbirliğinden son derece olumlu etkileneceğini düşünüyorum” dedi.

“Ülkemizde spor alanında tesisleşmeye çok önem veriyoruz”

Slovenya’nın başarılı olduğu kayak branşında iki ülke federasyonları arasında var olan işbirliğini daha da ileriye taşımak istediklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Ziyaretimiz çerçevesinde Slovenya’nın kayak branşında en iyiler arasında olmasının önemli nedenlerinden biri olan tesis altyapısını da yerinde göreceğiz. Bizler de ülkemizde spor alanında tesisleşmeye çok önem veriyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de, sportif tesisleşme anlamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devrim niteliğinde bir atılım gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da sporcu geçmişi sayesinde, spor yatırımlarına ve özellikle niteliğe üst düzeyde önem veriyoruz. Sporu ülkemizin her noktasına yayma vizyonu çerçevesinde, 37 adet yeni stadyum, bunun yanı sıra yüzme havuzlarından tenis kortlarına kadar birçok spor tesisi inşa etmiş bulunmaktayız. Ayrıca bakanlık olarak 60’tan fazla spor branşını bütün imkanlarımızla desteklediğimizi de ifade etmek istiyorum” açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu imkan ve projeleri yerinde ve zamanında kullanarak işbirliğimizi daha da ileriye taşımak bizlerin sorumluluğundadır. Ayrıca spor alanında bizim için yeni bir başlık olan spor turizmi konusu var. Bakanlığımızda ilk defa bu konuda bir atılım gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da bir çalıştay düzenledik. Bütün ulusal paydaşları bir araya getirdiğimiz bu çalıştayda, spor turizmi alanında ülkemiz nasıl daha ileriye gidebilir, ülkemizin mevcut potansiyeli bu konuda nasıl daha verimli kullanılabilir? Konularını tartıştık. Gelecek yıl Nisan ayında yine Antalya’da hem turizm, hem de spor sektöründen temsilcilerin bir araya geleceği bir Hestourex fuarı düzenlenecek.”

“Spor organizasyonlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirebilme adına yüksek bir motivasyona sahibiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’nin hem coğrafi yapısı hem de iklim özellikleri nedeniyle spor turizmine son derece elverişli bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin 2019 yılında birçok önemli uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Bu yıl içinde Kadınlar Voleybol Şampiyonası, Dünya Ralli Şampiyonası, Futbolda Süper Kupa Finali, Dünya Motokros Şampiyonası gibi birçok üst düzey organizasyona başarıyla ev sahipliği yaptık. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali de yine bildiğiniz gibi İstanbul’da oynanacak. Bütün branşlarda, en üst düzey etkinlikleri gerçekleştirme anlamında gayret içerisindeyiz ve bu organizasyonların tamamını başarılı bir şekilde gerçekleştireceğimize yönelik yüksek bir motivasyona sahibiz” ifadelerini kullandı.

“Bakanlık olarak gençlik alanında önemli çalışmalara imza atıyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlik alanında önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Bugün imzaladığımız protokol kapsamında Slovenya ile gençlik alanında işbirliği içerisinde olacağız. Bu vesileyle, gençlerimizin karşılıklı gençlik değişimleri ve gençlik projeleri aracılığıyla bir araya gelmelerinden memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerimizin çoğunda 300’den fazla sayıda gençlik merkezimiz bulunuyor. Bu merkezler aracılığıyla gençleri geleceğe hazırlayan, kültür, sanat, bilim gibi birçok alanda tematik projeler uygulama şansını bulabiliyoruz” açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2019 yılını ‘Gönüllük Yılı’ ilan ettiklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Gençlik merkezlerimizde özellikle gönüllülük aktivitelerine ağırlık veriyoruz. Gönüllülük temalı gençlik değişimlerine Bakanlığımızın memnuniyetle ev sahipliği yapacağını da bu vesileyle vurgulamak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA