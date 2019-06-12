Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

A Milli Takımımız’ın, İzlanda’ya inişinin ardından havalimanında saatlerce bekletilmelerinin ardından kafileye destek vermek amacıyla hemen başkent Reykjavik’e giden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünkü mücadele öncesi kamp yapılan oteli ziyaret etti. Ay-Yıldızlılar’a, Türkiye’den baklava getirerek tatlı bir sürprize de imzasını atan Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretinde kendisine Norveç Büyükelçisi Fazlı Çorman, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş eşlik etti.

Tribünden destek verdi

Bu ziyaretin ardından ise bu kez Kasapoğlu’nun misafiri vardı. Kasapoğlu, İzlanda’nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile bir araya geldi. Sonrasında ise Kasapoğlu, karşılaşmayı da tribünden takip edip, Milliler’e tam destek verdi.