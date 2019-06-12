Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı
Kafilemize havalimanında yapılan çirkin olay sonrasında soluğu hemen İzlanda'da alan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, maç öncesi Milliler’e moral verdi. Sonrasında ise Kasapoğlu’nu, İzlandalı Bakan Alfreosdottir ziyaret etti.
A Milli Takımımız’ın, İzlanda’ya inişinin ardından havalimanında saatlerce bekletilmelerinin ardından kafileye destek vermek amacıyla hemen başkent Reykjavik’e giden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünkü mücadele öncesi kamp yapılan oteli ziyaret etti. Ay-Yıldızlılar’a, Türkiye’den baklava getirerek tatlı bir sürprize de imzasını atan Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretinde kendisine Norveç Büyükelçisi Fazlı Çorman, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş eşlik etti.
Tribünden destek verdi
Bu ziyaretin ardından ise bu kez Kasapoğlu’nun misafiri vardı. Kasapoğlu, İzlanda’nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir ile bir araya geldi. Sonrasında ise Kasapoğlu, karşılaşmayı da tribünden takip edip, Milliler’e tam destek verdi.