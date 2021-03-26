Bakan Kasapoğlu: Üretmeye devam edeceğiz

“Her tarafta tesislerimiz birer birer yükseliyor. Sporu pek çok branşıyla belli bir noktaya getirdik” diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu güzel tabloda emek veren herkes başımızın tacı. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın o süreçte üstlendiği misyon ve birilerinin karşı çıkışını, güzele karşı çıkışını o zamandan beri değişiklik olmadığını hep birlikte görmüş olduk. Onlara rağmen insanımız aziz milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Onlar için hep birlikte gecemizi gündüzümüze katacağız.”



