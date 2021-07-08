Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlar öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Türkiye'den olimpiyat tarihinde ilkler

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Tam 18 branşta boy gösterecek Türk sporcularımız arasında bu sene ilk defa kadınlar 4x200 metre serbest bayrak takımımızı, atletizm yürüyüşte tam kadro, maraton erkeklerde tam kadro, karatede dağıtılan 8 kotanın 7'si, tekvando kadınlarda verilen 4 kotanın tamamını alan sporcularımızı da yarışmalara gönderiyoruz. Kadın boksta ve yelken kadın 470 sınıfında ilk defa olimpiyatlara katılıyoruz" şeklinde konuştu.

2012 Londra'ya 114 sporcu ile gittik

Olimpiyatlara katılım sayısıyla ilgili bilgi veren Kasapoğlu, "114 sporcu ile katıldığımız 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'ndan sonra, ülkemiz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 18 branşta 108 sporcuyla temsil edilecek. Oyunlarda 49'u kadın, 59'u erkek sporcumuzla ülkemizi temsil edeceğiz.

'Tokyo'da yolunuz açık olsun'

Uzun süredir boks, atletizm, cimnastik, karate, yelken, yüzme gibi bireysel sporlarda da elde ettikleri başarılarla göğsümüzü kabartan sporcularımız, olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Kalplerimizin her saniye sizlerle birlikte olduğunu unutmamanızı özellikle rica ederim. Tokyo'da da hepimiz biriz, birlikte tek yüreğiz. Yolunuz açık olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Takım sporlarında sadece Filenin Sultanları

Tokyo'ya takım sporları dalında sadece Kadın Voleybol Milli Takımımızın katılacağını hatılatan Bakan Kasapoğlu, “Çıkmakta olduğunuz bu zafer yolculuğunda başarılarınıza bir yenisini daha eklemenizi en içten duygularımızla temenni ediyoruz. Hazırlıklarını bizzat yakından takip ettiğim kıymetli sporcularımız ile birlikte olimpiyat heyecanını şimdiden fazlasıyla yaşamaya başladık" dedi.