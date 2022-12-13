Bakan Kasapoğlu: Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omzunda yükselecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnovasyon Haftası İnovatim İnovasyon Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, “Bakanlık olarak hizmet yelpazemizde olan tüm konuları inovatif bir şekilde gerçekleştirmek için büyük bir hassasiyet içerisindeyiz. Bakanlık olarak inovasyonu gençlerin serbest bir şekilde hayallerini geçekleştirme imkanı olarak sunma fırsatı olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek fırsatlara ne kadar güçlü eriştirebiliyorsak; biliyoruz ve inanıyoruz ki yenilikçilik ve girişimcilikte o oranda büyüyecektir. O yüzden bakanlığımızı bir uçtan bir uca tamamen dijital bir yapıyla donattık. Algoritmalar ve yazılımlar bakanlığımızın iş ve işleyişinde çok ama çok kritik öneme ait. Bilgi işlem altyapısının değişmesiyle dünya hızlı bir değişim sürecine girdi. Bu değişim süreci dünyayı tek bir pazara dönüştürdü. Eskiden işletmeler sadece kendi bölgesindekilerle rekabet ederken, şimdi hiç bilmediği, ismini bile duymadığı ülkelerin işletmeleri ile rekabet eder hale geldi. Bu rekabet küresel dünyada, devletler bazında da aynı şekilde yaşanmaya başladı" cümlelerine yer verdi.

"Çağımız bilişim ve girişimcilik çağıdır"

Değişen taleplere, ihtiyaçlara ve alışkanlıklara en hızlı şekilde cevap verme kapasitesine sahip ülkelerin, rekabette bir adım öne geçtiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Bu çağ bilişim, bu çağ girişimcilik çağıdır. Bu çağda kopyacı sanayi değil, yenilik ortaya koyan sanayi yükselen yıldızdır. Bunun için de bütün kurumlarımızla, firmalarımızla, kamu kurumlarımızla inovasyonu benimsemeye, öncelemeye ihtiyacımız var. İnovasyon ikliminin tam içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin inovatif ilerlemenin gerisinde kalmasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimize inovatif, girişimci bakış açıları edinmeleri noktasında destek oluyoruz"

Bakan Kasapoğlu, gençleri inovasyona ve girişimciliğe teşvik edecek yüzlerce çalışma yürüttüklerini hatırlatarak, "Bakanlık olarak her daim; 'Fikir gençlerden, destek bizden' diyoruz. Gençlik Projeleri Destek Programı'yla 2012'den bu yana 5 bin 114 projeyi destekledik. Tematik gençlik kamplarımızla, spesifik alanlara ilgi duyan gençleri bir araya getiriyor, bu anlamda tecrübe aktarımına ve ekip çalışmasına zemin oluşturacak faaliyetler tasarlıyoruz. Gençlerimize inovatif, girişimci bakış açıları edinmeleri noktasında burada tek tek sayamayacağım yüzlerce programla destek oluyoruz. İmkanları fırsata çevirmeyi arzu eden, üreten, düşünen, büyük hayaller kuran ve onları gerçeğe dönüştürmek için gayret gösteren tüm gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye idealine doğru yürümeye devam edecek, Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omzunda yükselecek"

Bakan Kasapoğlu, inovatif düşüncenin, girişimcilik ruhunun, modern yüzyılda ülkelerin ekonomisini şaha kaldıran en önemli faaliyet alanı olduğuna inandıklarını vurgulayarak, "Gençlerimize bu alanlarda ne verebiliriz, destekleri nasıl arttırabiliriz ve girişimcilik ruhunu nasıl daha çok güçlendirebiliriz, bunun hesabını yapıyoruz. İnanıyorum ki pırıl pırıl gençlerimiz, heyecanlarıyla, inançlarıyla, çalışkanlıklarıyla, azim ve kararlılıkla güçlü Türkiye idealine doğru yürümeye devam edecek. Türkiye Yüzyılı gençlerimizin omzunda yükselecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de bütün varlığımızla gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

İHA