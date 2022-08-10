Bakan Kasapoğlu: Türkiye artık bir spor ülkesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na dair açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuk olan Bakan Kasapoğlu, açıklamalarında Türkiye'nin spora verdiği değeri ve önemi aktarırken bu alandaki vizyon ve misyonlarını anlattı. İşte Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasından ön plana çıkanlar...

"Muhteşem bir açılışı gerçekleştirdik"

Geçtiğimiz gün gerçekleşen açılış törenine dair konuşan Bakan Kasapoğlu, "Dün akşam muhteşem bir açılışı gerçekleştirdik. Pek çok vatandaşımız ekranları başında izledi. Tribünlerdeki coşku apayrıydı. Bu yıl düzenlenen organizasyonlar arasında en yüksek katılımlı spor organizasyonu. Sadece bu yıl değil, son birkaç yıla baktığımızda Olimpiyatlar sonrası katılım açısından, etkinlik sayısı açısından çok üst düzey bir organizasyon. 57 ülke üye ve 54 ülke katılıyor. 4 bin 500'e yakın sporcu ve kafilelerle birlikte 6 binden fazla kişi, binlerce sporsever ve 24 farklı branş." ifadelerini kullandı.

"Türkiye artık bir spor ülkesi"

Türkiye'nin artık bir spor ülkesi olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Tabi Türkiye artık bir spor ülkesi. Nereye gidersek gidelim bir spor devriminin izlerini ve somut eserlerini görüyoruz. Lisanslı sporcu sayısı 2002'de 278 binken, şu anda 12 milyon. Tesis sayısı 20 binlere yakın. Dün akşamki muhteşem açılışta beni heyecanlandıran, duygulandıran pek çok nokta vardı. Onlardan biri de kafilemizin bir uçtan diğer uca tüm stadı kaplaması. İşte spor devriminin en yakın örenği bu. Artık daha önce temsilcimiz dahi olmayan branşlarda şimdi en tepede İstiklal Marşı'nı söyleten sporcular var. Bu bizi geldiğimiz nokta açısından hem performans olarak hem de veriler olarak önemli bir aşama. Spor turizmi ve spor organizasyonlarında da artık bir marka Türkiye. Biz nasıl tesisleri vatandaşımızın ayağına götürüyorsak, nasıl 85 milyonu kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle erişilebilir kılma aşamasında... Vatandaşımızın pek çok prestijli organizasyonu da izlemesini olanak tanıyoruz. Konya 2021 bunun örneğidir, Konya 2021'in altyapısı bunun semboldü." dedi.

"5. İslami Dayanışma Oyunları yeni bir başlangıçtır"

5. İslami Dayanışma Oyunları yeni bir başlangıç olduğunu söyeleyen Bakan Kasapoğlu, "Devlet olarak sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyiyle genç odaklı, hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayan bir takım ruhu, zihniyeti ve çalışmasıyla. Temenni siyaseti gütmüyoruz. Biz bunu yaptık, daha iyisini de yapıyoruz diyoruz. 5. İslami Dayanışma Oyunları yeni bir başlangıçtır. Sporun manası ve ruhuyla uyumlu bir organizasyondur. Hoşgörünün, muhabbetin şehri Konya. 54 ülkeden katılan sporcular, her biri iyi niyetle geldiler, güzel hatıralarla dönecekler." sözlerini dile getirdi.

"Biz sadece stadyum yapmıyoruz"

Türkiye'deki tesisleşmenin hız kazanması hakkında Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Nereye giderseniz gidin Türkiye'de. Konyadayız Karatay Belediye spor salonumu var arkamızda. Dört dörtlük. Tüm bunlar Türkiye'nin spor devrimi diye boşuna demiyoruz. Diğer yandan tesislerin inşası. Biz sadece stadyum yapmıyoruz. Atletizm pistlerimiz, olimpik havuzlarımız, salonlar, portlar..." dedi.

Basketbol seferberliği

Basketbolda bir seferberliğe girdiklerini de dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yoğun bir basketbol seferberliğine giriyoruz. Tesis altyapısı, sadece yapmak değil en modern şekilde yapmaktır. Rekabet edilebilir bir tesis altyapısı... Geçen yıl Tokyo'da olup, dün karşılaştığımız insanlar, bu tesisin altyapısını bize çok pozitif bir şekilde yorumluyorlar. Bu gurur tablosudur. Dinamik bir alan ve sürekli güncellenmek gerekiyor. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin fırsat eşitliği diyoruz ya bunun vücut bulduğunu görüyorsunuz. Netice de süreç de bu bence. Bu ülkenin her bir evladı yetenek. Kimisi atletizmde, kimisi voleybolda yetenekli. Biz yeter ki onların önünü açıp imkan verelim. Onlar yürüyorlar, biz onlarla yol arkadaşıyız. 10 bin pota projemiz... Basketbolu tamamen erişebilir ve teşvik edilebilir diyerek başlattığımız bir proje. Buralarda kapı, engel saat olmayacak. Gençler gelecekler. Saha, zemin hazır. Bir hareketlilik ve dinamizm bizler tarafından ortaya konulacak." açıklamasını yaptı.

"Kazanılan madalyaların hiçbiri tesadüf değil"

Türk sporcuların kazandıkları madalyaların tesadüf olmadığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Sürdürülebilir bir şekilde hem bugünü hem de yarını yöneterek daha büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Kazanılan madalyaların hiçbiri tesadüf değildir" diye konuştu.

Kadın sporcu sayısındaki artış

Kadın sporcu sayısındaki artışa dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Kadın sporcu sayımız yüzde 50'lere ulaştı. Dünyanın pek çok ülkesinin önündeyiz. Artık geniş bir perspektif var. Kadınlar öncelikli diyoruz. Kadın sporcularla ilgili teşviğimiz ve yatırımlarımız çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Kadınıyla erkeğiyle, yaş grubu ayrımı olmaksızın erişilebilir bir spor politikası" dedi.

Büyük organizasyonlara ev sahipliği

Büyük organizasyonlara ev sahipliği konusunda ise Bakan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz süreçte haziran ayındaki Şampiyonlar Ligi'yle bu yıl mayıs ayındaki Şampiyonlar Ligi finalini kıyaslayacağız. Standartların bariz üstünlüğünü de göstereceğiz. Formula'yla ilgili yönetimsel anlamda pek çok üstünlük, şükürler olsun. Bunu devam ettirme konusunda çalışmalarımız olacak. Türkiye bu tür organizasyonları artık talep eden bir ülke değildir. Türkiye bu tür organizasyonlar için artık aranılan bir ülkedir. Türkiye bu tür organizasyonlar için talep edilen bir ülkedir. Elbette biz gerektiğinde başvurumuzu yaparız, gerektiğinde bununla ilgili süreçleri tamamlarız ama bazı organizasyonları Türkiye'ye vermeyenler, o organizasyonlar adına kaybederler diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



