Bakan Kasapoğlu, Türkiye-Arnavutluk maçında

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile oynayacağı maç için stada geldi.

11 Ekim 2019, Cuma 22:55 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu, Türkiye-Arnavutluk maçında

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 7. maçında Arnavutluk ile karşılaşacak. Bu önemli maçta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, millileri yalnız bırakmadı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaşma için stada gelen Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte daha sonra protokol tribününe geçti.

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