Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlıkça düzenlenen ‘Antrenör Buluşması’ programı kapsamında Ankara ve çevre illerden gelen 1000 antrenör ile bir araya geldi. Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada konuşan Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak tüm imkanları Türk sporu için seferber yaptıklarını ve antrenörlerin de bu anlamda hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.





“TESİSLERİN VE İNSAN KAYNAĞININ MEYVELERİNİ ÜLKE OLARAK TOPLUYORUZ”

İnsan kaynağı ile alt yapıyı bir araya getirerek sporu herkes için erişilebilir kıldıklarını belirten Kasapoğlu, “Spor sadece bir azınlığın olmasın, bu ülkenin gencine, bu ülkenin yaşlısına, bu ülkenin kadınına, erkeğine engellisine herkese erişilebilir olsun. Herkes bu imkandan adil ölçüde istifade etsin. Tesislerin ve insan kaynağının meyvelerini ülke olarak topluyoruz. İşte uluslararası organizasyonlardaki tarihi başarılar. İşte Tokyo. Tokyo’yu hep birlikte yaşadık. Sporcumuz dahi olmayan branşlarda artık herkesin örnek olarak gösterdiği bir performansı sergiliyoruz. Bu anlamda madalya dereceleri alıyoruz. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Her birinin ardında inanç var emek var alın teri var” dedi.

“EN YENİ, EN MODERN, REKABET GÜCÜ YÜKSEK SPOR TESİSLERİNİ İNŞA ETTİK”

2022’de Türk sporcuların uluslararası arenada 51 branşta madalya kazandığını anımsatan Kasapoğlu, sadece 2022 yılında 6 bin madalya kazanıldığını ve son 4 yılda ise pandemiye rağmen 20 bin madalya kazanma başarısı gösterildiğini söyledi. Cumhuriyetin 100'üncü yılına böyle bir başarı ile girildiğini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu;

“Türkiye artık dünyada bir spor ülkesi olarak adlandırılıyor. Avrupa’nın, dünyanın en yeni, en modern, rekabet gücü yüksek spor tesislerini inşa ettik. Bu başarıları borçlu olduğumuz bir spor politikamız var. Bu bakanlığın bir spor politikası var. Bu politikalar bakanlığımızın millete açılan pencereleri. Spor politikamızın ilk ayağı erişilebilirlik. Sporu herkes için erişilebilir kılmak. Kitle sporunda en önem verdiğimiz branşlardan biri yüzme oldu. Yüzme bilmeyen kalmasın dedik. 81 ilde ilçelerde 7’den 70’e herkese yüzme hedefi koyduk. 5 milyonun üzerinde kişi bu projeden istifade etti. Basketbol projesi. Dedik ki yeni yıldızlar kazandıralım basketbola. 10 bin pota ve 3 çarpı 3 basketbol projemiz hızla devam ediyor. İlçelerde mahallelerde köylerde okul bahçelerinde, her biri hem kitle hem performans sporu için ortaya koyduk. İlkokullarda spor dalı uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamanın eğitimleri 28 branş için başladı. Şu ana kadar 300 bin öğrenci bu projeden faydalanıyor. Bu uygulama spor kültürünün yaygınlaşması ve tabana yayılması için en köklü adımlardan biri.”

“TÜRKİYE YÜZYILI, TÜRKİYE’NİN SPORDA ZİRVESİNİN YÜZYILI OLACAK”

Son olarak salonda bulunan antrenörlere seslenen Kasapoğlu, “Sporcularımız altın madalyayı kazandığında, o zaferi hissettiğinde ilk olarak antrenörüne koşuyor. Teselliyi de sevincini de antrenörü ile paylaşıyor. Siz her biriniz kendinizden çok daha fazlasısınız. Türkiye olimpiyatlarda rekorlar kırdıkça sizlerin adı anılacak ve tarih sizi asla unutmayacak. Türkiye yüzyılı Türkiye’nin sporda zirvesinin yüzyılı, Türkiye’nin sporda yıldızlaşmasının yüzyılı olacaktır. Türkiye yüzyılının başında, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türk sporu hem bu yüzyıla hem de 100’üncü yıla mührünü en güçlü şekilde vuracak” diye konuştu.

Alper ŞAŞMAZ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)-



