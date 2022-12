Bakan Kasapoğlu: Tüm branşlarda zirvede olduğumuz bir süreç olacak

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanarak 1954 yılında başlayan ve gün geçtikçe büyüyerek, günümüze kadar ulaşan Türkiye’nin en prestijli spor ödül töreni ‘Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’ için spor camiasının önde gelen isimleri jüri toplantısında buluştu. İstanbul’da bir otelde düzenlenen jüri toplantısına; T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu olmak üzere, Türkiye’nin önde gelen spor yazarları ve insanları bir araya geldi.

Toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk sporunun branş çeşitliliğiyle güçlenerek yola devam edeceğini ifade eden Mehmet Muharrrem Kasapoğlu, “69’uncusu düzenlenen Gillette - Milliyet ödüllerinin jüri toplantısını gerçekleştirdik. Tabii geleneksel bir çalışma ve hakikaten bu geleneksel çalışmanın bize gösterdiği şu. Her yıl Türk sporundaki değişim ve bu anlamda başarının her geçen gün perçinlenmesi. Büyük bir mutluluk tablosu. Listede sporcu çeşitliliğini görüyoruz, kadın sporcu sayısındaki artışı görüyoruz. Daha önce isim bulmakta zorlandığımız branşlardaki zenginliği görüyoruz. Türk sporu 2022 yılında 5 binden fazla madalya aldı. An itibariyle 5 bin 300. 51 branşta, bu kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle, paralimpik branşlardaki ilerlemeyi görüyoruz. Bu Türk sporunun önünün açıldığını gösteriyor. Son 21 yıllık süreçteki tesis devriminin ve muhteşem altyapının ne kadar güçlü şekilde meyve verdiğini gösteriyor. Önümüzdeki süreç tüm branşlarda en zirvede olduğumuz, iddiamızı güçlendirdiğimiz bir süreç olacak. Bununla birlikte hem bireysel sporlar hem takım sporları özellikle branş çeşitliliğiyle güçlenerek yoluna devam edecek. Ben tüm adaylara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.





“HER ÖĞRENCİ İLKOKULDAN BİR LİSANS İLE MEZUN OLACAK”

Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları anlaşmaların oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “2022 Türkiye’nin spor turizmindeki markasını güçlü bir şekilde ortaya koyduğu bir yıl oldu. İslam Oyunları, Göçebe Oyunları, Avrupa Spor Bakanları Zirvesi, 45’ten fazla ülke katıldı. Bir spor buluşması, şöleni Türkiye’de gerçekleşti. İnanıyorum ki Türkiye’nin spor turizmi ile spordaki gelişimi 85 milyona yayan fırsat anlayışı, fırsat eşitliği ilkesiyle ortaya koyan projelerle, yüzmeden cimnastiğe, cimnastikten güreşe, güreşten okçuluğa her branştaki iddiasını en güçlü şekilde ortaya koyarak, başarılarla taçlandırarak ve tabii yeni hamlelerle biliyorsunuz eğitim camiasıyla hamlelerimiz var. Hem üniversitelerimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, artık spor okuyan öğrencilerimiz üniversiteyi bitirmeden 2 dönemlerini bakanlığımızda tesislerinde stajyer olarak tamamlayacaklar. Önemli bir atılım. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz çalışma. Artık ilkokuldan mezun olmadan bir lisans ile mezun olacak. Antrenörlerimiz, tesislerde ilkokul öğrencilerine bir branş öğretecekler. Türkiye’nin bu anlamdaki iş birlikleri özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ortaya konan pratiklik ve güçlü eşgüdümle birlikte büyüyerek devam edecek. Ben herkese bu vesileyle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki 2023 bu anlamda başarı dolu, mutluluk dolu, birliğimizin, beraberliğimizin en güçlü şekilde olduğu bir yıl olsun” şeklinde konuştu.

TANKUT TURNAOĞLU: BU SENE DAHA FAZLA KADIN SPORCU VE BRANŞ VAR

Spora destek vermeye devam edeceklerini ifade eden P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “69. yıl Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için jüri bir araya geldi. Jüri her sene büyüyor. Özellikle kadınlarla büyüyoruz, onu da önemsiyoruz. Bu toplantıda spor yöneticilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız buradaydı, kendisi hiç aksatmıyor. Kendisinin yaş günü ve kutladık bugün. Diğer spor yöneticilerimiz, başkanlarımız buradaydı. Oldukça güçlü bir jürimiz var. Buradaki oylamada halk oyu da var, güzel bir denge. Branşlardaki adayları tespit ettik. Gillette olarak 8. yılımız. Geçen seneki oyun daha üzerindeki bir oyu da toplamak istiyoruz. Geçen sene 5 milyonun üzerinde oy kullanıldı. Bu sene daha fazla kadın sporcu ve branş var. Bu anlamda ben bütün izleyicileri şimdiden bu oy kullanmak için hazır olmalarını bekliyorum. Herkesin oyu çok değerli. Her oy desteğe dönüşüyor. Her oy karşılığı biz spor ekipman desteği veriyoruz. Son yıllarda gelişerek büyüyen bir katkı. Oy verince değerli sporcuları takdir etmiş oluyorlar. Arzu ediyoruz ki bütün Türkiye’de bu katılım 10, 15, 20 milyon olsun. Sporun iyileştirici, birleştirici özelliği var. Son yıllarda çok başarılıyız. Bakanımız da bahsetti. Bu yıl 5 bin madalya oldu, bu sene branşlar çoğaldı. Bugün 35 sporcu ve annesine Paris Olimpiyatları’nda destek veriyoruz. Burada 18 ayrı branş var. Bir sporcunun düzenli spora küçük yaşlarda başlaması lazım. Bizim olimpik anne mesajımız var. 5-12 yaş arası spor yaptıran her anneye olimpik anne diyoruz. Sporu düzenli yapan hayatta da başarılı oluyor. Bütün anneler kendilerini olimpik anne yapma adına yeni yılda bir adım atsınlar” şeklinde konuştu.

