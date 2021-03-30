Bakan Kasapoğlu: ‘Tokyo’da taçlandıracağız’

Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde Türk sporcuların kota alma süreci devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Olimpiyatları’na 11 branşta 62 sporcunun kota aldığını, 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak Paralimpik Oyunları'nda ise 8 branşta 55 sporcunun katılım hakkı elde ettiğini açıkladı. Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için kota müsabakaları henüz bitmedi ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Sporcularımızdan hepimizi sevindiren kota haberleri alıyoruz. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak. Olimpiyatlara giden yolda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve sporcularımıza her türlü katkıyı vereceğiz" diye konuştu.



