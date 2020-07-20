Bakan Kasapoğlu tesisleri inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun İstanbul’daki ilk durağı Cevizlibağ’daki öğrenci yurdu inşaatı oldu. Bakan Kasapoğlu, yapımına geçen yıl başlanan 750 kişilik öğrenci yurt binasının geldiği aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı. 26 bin 214 metrekare alana kurulu olan yurt inşaatının yüzde 25’inin tamamlandığı belirtildi. Daha sonra yapımı bitme aşamasına gelen Bakırköy Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, hem yetkililerden bilgi aldı hem de inşaat alanını gezdi. 1 Eylül 2021’de açılması planlanan Gençlik Merkezi, çok amaçlı spor salonları, atölyeler, sergi salonu, kafeterya, amfi tiyatro, oditoryum, kütüphane, derslik, kulüp odaları, basketbol, voleybol sahası ve tenis kortu ile gençlere hizmet verecek.

Yarı olimpik havuzları gezdi

Bakan Kasapoğlu, Ümraniye’de yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzları ve spor tesislerinde de incelemelerde bulundu. Önce Ümraniye Millet Bahçesi’nde yapımı devam eden futbol sahası hakkında bilgi alan Kasapoğlu, daha sonra millet bahçesi içerisinde hizmete hazır hale gelen mini golf sahasını ve basketbol sahasını gezdi. Kasapoğlu, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ümraniye Belediyesi iş birliği ile yapılan yarı olimpik yüzme havuzlarının inşaatlarını inceledi. “Bizim siyasetimizde sadece eseri inşa edip bırakmak yok.” diyen Bakan Kasapoğlu, “Eseri en iyi şekilde halkımızla buluşturmak bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

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