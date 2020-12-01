Bakan Kasapoğlu: 'Sporun öncüsü kadınlar'

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleşen kabulde Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Sporun öncüsü kadınlar' vurgusu yaparak, "Bizim son iki yıldan beri her daim dile getirdiğimiz söylemlerden biri; sporun öncüsü kadınlar. Çünkü kadınların öncülüğünde spor politikaları çok daha başarılı oluyor. Bunu da hamdolsun mutlulukla görüyoruz" dedi.

'Demek ki kadın isterse başarır'

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın bir başarı hikayesi olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özveriyi temsil eden, alın terini, çalışkanlığı çok ciddi bir şekilde ortaya koyan, kardeşlik ruhunu, takım anlayışını güzel bir şekilde herkese kanıtlayan modern bir futbol takımı. Göreceli olarak yeni bir hikaye bu. Başlangıcı 2017 olan, emin adımlarla yürüyen, hemen 2’nci Lig’e çıkan bir takım. Demek ki kadın isterse başarır. İsterse neler yapabileceğini herkese çok güzel şekilde ispat eden bir kulüp, sporcu ekibi var. Sizleri tebrik ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun".