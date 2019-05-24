Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temiz spor, doping, adil yarışma koşulları, global spor ekonomisindeki çarpıklıklar, cinsiyet eşitsizliği gibi sporun çözmesi gereken kendi sorunları bulunduğuna dikkat çekerek, “Sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için tüm paydaşlara iş düşmektedir” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Sırbistan’da düzenlenen Uluslararası Spor Hekimliği Konferansı’nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, spor hekimliğinin popülaritesinin, ülkelerimizde ve tüm Avrupa’da giderek arttığına işaret etti.

"Türkiye ve Sırbistan son yılların yükselen yıldızları olmuşlardır"

Sporda başarının multidisipliner bir çabayı gerektirdiğine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “İyi sporcular yetiştirmek için son derece yetkin ve çağın gerekliliklerini kavramış antrenör, spor bilimci ve spor hekimlerine gerek vardır. Memnuniyetle ifade edebiliriz ki hem Türkiye hem de Sırbistan bu yolda epey mesafe kat ederek son yılların yükselen yıldızları olmuşlardır” dedi.

"Bilim ve teknolojinin spora uygulanmasıyla baş döndürücü gelişmeler kaydedilmektedir"

Bakan Kasapoğlu, günümüz sporunun son derece dinamik bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilim ve teknolojinin spora uygulanmasıyla baş döndürücü gelişmeler kaydedilmektedir. Spor hiçbir zaman olmadığı kadar uluslararasılaşmıştır. Sporcu ve teknik ekip sürekli seyahat halinde dünyanın her yerini dolaşmaktadır. Spor hekimlerinin de buna uygun olarak ulusal sınırlarına hapsolmamaları, alanlarındaki gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu yüzden bunun gibi uluslararası katılımlı organizasyonlara ev sahipliği yapmak ülkelerimiz için çok önemli ve gereklidir. Bu tür organizasyonlarda sadece akademik çevrelerin değil spor camiasındaki tüm karar vericilerin temsilcilerinin de yer alması hedeflenmelidir. Böylece sporla ilgi teori ve pratiğin entegrasyonu sağlanabilir. Hem Türkiye ve hem de Sırbistan spor yönetimi ve organizasyonunu buna göre belirleyerek var olan bilgi birikimini sportif başarıya daha fazla kanalize etmelidir.”

"Ortak projeler de üretmek de gereklidir"

Bakan Kasapoğlu, temiz spor, doping, adil yarışma koşulları, global spor ekonomisindeki çarpıklıklar, cinsiyet eşitsizliği gibi sporun çözmesi gereken kendi sorunları bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Bu sorunların üstesinden gelmek ve sporun birleştirici, zenginleştirici ve iyileştirici etkilerini ön plana çıkarmak için tüm paydaşlara iş düşmektedir. Spor hekimleri sporun bilimsel yönünü, etiğini, insan sağlığı ve psikolojisi üzerine etkisini iyi bilirler. Bu yüzden hem ulusal örgütlenmelerinde hem de Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Dünya anti-Doping Ajansı (WADA) ve Dünya Spor Hekimleri Federasyonu (FIMS) gibi çatı örgütlerin ilgili komisyonlarında çalışarak, gerçekçi spor politikaları belirlenmesine yardımcı olmalıdır. Bunun için ülkeler ve kurumlar arası ikili ilişkileri geliştirmek ve ortak projeler üretmek de gereklidir. İşbirliği anahtar sözcüktür. Ancak işbirliği ile insan malzemesinin gelişmesi ve kaynakların optimal kullanımı sağlanabilir. Türkiye ve Sırbistan, spor profesyonelleri düzeyinde bu tarz işbirliği için oldukça zengin bir geçmişe ve mevcut olanaklara sahiptir. Bu girişimler her iki ülkenin spor politikacıları tarafından da desteklenecektir.”

İHA