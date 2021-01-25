Bakan Kasapoğlu: ‘Spor seyirciyle güzel’

Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelede öncü ülkelerden biri olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son alınan tedbirleri ve bu anlamdaki kısıtlamaları günlük takip ettiklerini Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki süreçte gelişmelere göre, Bilim Kurulu’nun ortaya koyacağı bilgilendirmelere göre de inanıyorum ki bu süreç yöneltilecektir. Önce ’sağlık’ diyoruz. Bir vatandaşımızın, sporcumuzun sağlığı her şeyden önemli. Bu noktada sağlığı önceleyen tedbirleri bu çerçevede azami derecede uygulayan bir mantıkla diyaloga devam ediyoruz. Spor seyircisiyle, sporcusuyla hakemiyle, yöneticisiyle güzel. İnanıyorum ki kol kola bir şekilde seyircilerimizin spor müsabakalarını izleyecekleri günlerin yakın olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'Olimpiyat hedefimiz yüksek'

Temmuz ayında başlaması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na 51 sporcunun kota aldığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Kota mücadeleleri devam ediyor. Bu seneki olimpiyat hedefimiz çok yüksek. Sporcularımızın bugüne kadar ortaya koymuş olduğu performans bizler için çok sevindirici ve heyecan verici. Büyük bir başarıyı beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Ankara/DHA



