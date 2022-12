Bakan Kasapoğlu, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 81 ilinde yapılan spor tesislerinin önemini vurgulayarak, “Son 4 senede sporcularımız, 19 bin 620 madalya elde etti” ifadelerini kullandı. Ayrıca Kasapoğlu, Gazi Meclis’te tüm partilerin genel konsensüsünde Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası’nın kabul edildiğini hatırlatarak, ‘’Yasanın çıkması için gereken tüm özveriyi ortaya koyduk. Mali disiplini, sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlayacak bu yeni düzenlemede emeği olan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

“Son 20 senede 2 bin 714 spor tesisi inşa ettik”

Kitle sporunda ve ona bağlı olarak performans sporunda en temel hamlenin tesis inşası olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin 81 ilinde, ilçelerinde, köylerinde, mahallelerinde, bir gurur abidesi gibi bu ülkenin geleceğine hizmet eden spor tesisleri bulunduğunu söyledi. ‘Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Anadolu’yu bir uçtan bir uca gezerseniz inşa ettiğimiz görkemli stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, sahalarla, salonlarla, kortlarla, pistlerle karşılaşırsınız. Son 20 senede 2 bin 714 spor tesisi inşa ettik. Yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarıyla işbirliklerimiz çerçevesinde 7 bin 929 spor tesisini, sahaları, salonları, kortları, çok amaçlı spor alanlarını hizmete açtık. 36 adet modern, farklı branşların icra edilmesine uygun, 7/24 yaşayan şehir stadyumları inşa ettik. 6 adet stadyumumuz ise yolda… Çok kısa zaman sonra milletimizle kavuşacak. 10 Bin Pota basketbol seferberliğimiz kapsamında, bugüne kadar 8 bin 393 adet basketbol potası inşa ettik. Yüzme bilmeyen kalmayacak dedik, yüzme havuzu sayımızı 610’a yükselttik. Bu havuzlarda bugüne kadar 5 milyon gencimize yüzme öğrettik. Yüzme bilmeyen 5 milyondan fazla insanımıza yüzme öğrettik. Varsa parlamentoda yüzme bilmeyen, sizlere de öğretelim. İşte bunun ismi değerli arkadaşlar, eser siyasetidir, hizmet siyasetidir. Bu gayretin ismi de Türkiye’nin Spor Devrimi’dir. Bu eserlerde vizyonuyla bizlere yol gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bugüne kadar emeği olan, alın teri olan herkesten Allah razı olsun.’’

‘’Son 4 senede sporcularımız, 19 bin 620 madalya elde etti’’

Bakan Kasapoğlu, ortaya koydukları bu eserlerden şampiyonların yetiştiğini belirterek, ‘’Özellikle Tokyo 2020, Oran 2022, Konya 2021, Dünya Şampiyonaları ve Avrupa Şampiyonalarında elde ettiğimiz başarıları biliyorsunuz. Son 4 senede sporcularımız, 19 bin 620 madalya elde etti’’ dedi.

Bütün bu başarıların, yılları kapsayan emeklerin, inşa edilen spor altyapısının, stratejinin, planlamanın, spor bilimleri alanın en modern ekipmanlarının ve uygulamalarının hayata geçirilmesinin sonucu olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, ‘’65 spor branşının tamamı bizim için aynıdır. Hepsi bizim için ayrı ayrı kıymetlidir. Cimnastikte ilk olimpiyat madalyası, ilk dünya şampiyonlukları, Okçulukta ilk olimpiyat altını, yüzmede ilkler, Atletizmde ilkler, paralimpik branşlarda ilkler hep bizim dönemimizde gerçekleşti. Daha önce bu branşlarda bırakın başarıları,

Bakan Kasapoğlu, sporda şiddetin önlenmesi konusunda, dopingle mücadele konusunda, korsan yayınlar konusunda, yasa dışı bahisle mücadele konusunda en etkin çalışmalara imza attıklarını belirterek, ‘’2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde üstüne katarak giden, sorunlarını ertelemeyen, altyapı problemlerini aşan, hedef üstüne hedef ekleyen bir Türkiye var’’ diye konuştu.

“Türkiye, her biri cevher olan gençleriyle heyecan verici bir geleceğe doğru ilerliyor’’

Bakan Kasapoğlu, Cumhuriyetin 100. Yılı’na girerken gençlik ve spor alanındaki tüm eksiklikleri giderdiklerini ifade ederek, ‘’Yeni Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı yapacak yolun bütün merhalelerini planladık. Türkiye bugün, her alanda büyük ölçüde kendine yeten bir ülkedir. Gençlik ve spor alanında da birikimi, yeteneği, potansiyeli, tecrübesi, gerçekçi hedefleri, istikameti olan bir ülkedir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Türkiye, her biri çok değerli, her biri cevher olan gençleriyle heyecan verici bir geleceğe doğru ilerliyor’’ şeklinde konuştu.