Karaköprü Belediyesi tarafından hizmete sunulan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışı, Şanlıurfa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Açılışa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, milletvekilleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Açılış sonrası açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Şanlıurfa'yı bir spor şehri yapma adına, Şanlıurfa'yı gençlikte marka şehir yapma adına ve yine birlikte gerçekleştirdiğimiz, açtığımız açılışa hazır olan projelerimiz olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yeni gençlik merkezlerimizle hizmete devam edeceğiz. Yeni yüzme havuzlarımızla, spor salonlarımızla, futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenis kortları ile her alanda her bir noktaya dokunmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa'da az önce Avrupa Şampiyonu güreşçi kardeşimizle bir aradaydık. Her branşta iddiası olan, yeteneği olan işte yüzme noktasında şükürler olsun, olimpik havuzunu bitirdik. Türkiye'nin en büyük olimpik havuzunu inşallah önümüzdeki günlerde açacağız. İlçelerimizde icra ettiğimiz ve icra edeceğimiz havuzlar var. Siverek'ten Birecik'e Ceylanpınar'dan Hilvan’a kadar yüzme bilmeyen kalmasın kampanyamızı Şanlıurfa’nın öncü illerinden biri olarak göğüslemesini de sağlayacağız. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle yüzme öğrenmek isteyen herkese Şanlıurfa’da yüzme öğreteceğiz. Bu yolda en güçlü yoldaşımız gençlerimizle daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz. Bugünkü tüm çalışmamızın Şanlıurfa için, ilçelerimiz için ve Türkiye’miz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İHA