Bakan Kasapoğlu, sahnede ezgi seslendirdi

5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen ‘İz Bırakan Ezgiler’ konseri, Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda gerçekleştirildi. Konsere katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konseri bir süre vatandaşların arasında izledi. 12 ezgi sanatçısının katıldığı konserde, sahneye davet edilen Bakan Kasapoğlu, “54 İslam ülkesinden binlerce sporcuyla bu güzel şehirde dostluk köprülerini, gönül köprülerini kurma imkanını bu güzel atmosferle sağlıyoruz. Güzel ev sahipliğiniz için, gönül zenginliğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Konya 2022'nin en güzel gecelerinden birini yaşıyor, ‘İz Bırakan Ezgiler', iz bırakan sanatçılarla birlikte hamd olsun. Birbirinden kıymetli sanatçı dostlarımıza hem bakanlığımız adına hem sizler adına gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere de bu geceyi muhteşem kıldığınız için şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah sizlerle bu gönül buluşmalarımıza gerek Konyamızda gerekse diğer illerimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak devam edeceğiz” dedi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra konsere katılan 12 sanatçıyla birlikte ezgi sahnede ezgi seslendirdi.

DHA