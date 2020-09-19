Bakan Kasapoğlu önce startı verdi sonra otomobile bindi

Dünya Ralli Şampiyonası 5’inci yarışı olan ve Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde düzenlenen Türkiye Rallisi'nde sembolik startı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Bakan Kasapoğlu ardından kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı’nın yarış otomobiline bindi. Organizasyonda dünyaca ünlü pilotların yarıştığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, yarışlarda mücadele edecek Türk sporculara ayrıca başarılar diledi.