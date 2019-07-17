Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi: 10 bin pota!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ankaralı gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmedi. Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru’nda gençlerle buluşarak basketbol oynayan Kasapoğlu, maçın ardından “Yer gösterin pota yapalım” anlayışıyla Türkiye genelinde yapacakları 10 bin potanın müjdesini verdi. Bakan Kasapoğlu, “Basketbolu yaygınlaştırma adına inşallah 10 bin potayı hızlı bir şekilde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız” dedi.

Twitter’da esprili diyolog

Bakan Kasapoğlu, 10 bin pota hakkında Twitter hesabından #GençlerimizNeredeBizOrada hashtagiyle yayınladığı mesajın altında Milletvekili Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank arasında espirili bir diyolog da oluştu. Siyasiler takım kurup gençlerle sokak basketbolu oynamak için ortak bir sohbet yaptı. Son olarak Bakan Kasapoğlu, 3 ismi de etiketleyerek, “İşte gençlerimizde görmek istediğimiz özgüven tam olarak bu. Teşekkürler Bakan Varank. Hidayet Türkoğlu olmadan olmaz tabi” mesajını yazdı.