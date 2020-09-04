Bakan Kasapoğlu Milliler’in yanında

Türkiye ve Macaristan arasındaki maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nın boş kalan maraton tribünü Türk bayraklarıyla donatıldı.