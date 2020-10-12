Rusya-Türkiye arasındaki karşılaşmada statta neredeyse hiçbir maçta A Millilerimiz'i yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı. Kasapoğlu, dün de Ay-Yıldızlılar'ı yerinden destekledi. Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

#HaydiMilliTakım

Kasapoğlu ayrıca sosyal medyadaki Twitter hesabından mücadele öncesi, “Arkadaşlar Rusya maçı öncesi sizlere 100 adet A Milli Takım forması hediye etmek istiyorum. #HaydiMilliTakım etiketine Rusya maçıyla ilgili görüşlerinizi yazmanız yeterli” diye yazdı. Kasapoğlu’nun bu mesajına binlerce yorum yağdı ve büyük ilgi gördü.