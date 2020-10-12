Bakan Kasapoğlu, Milli Takım'ı yine yalnız bırakmadı
Maç öncesinde sosyal medya hesabından 100 adet forma hediye edeceğini duyuran Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün akşam stattaki yerini aldı. Ay-Yıldızlılar'ı yine yalnız bırakmayan Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle izledi.
Rusya-Türkiye arasındaki karşılaşmada statta neredeyse hiçbir maçta A Millilerimiz'i yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vardı. Kasapoğlu, dün de Ay-Yıldızlılar'ı yerinden destekledi. Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.
#HaydiMilliTakım
Kasapoğlu ayrıca sosyal medyadaki Twitter hesabından mücadele öncesi, “Arkadaşlar Rusya maçı öncesi sizlere 100 adet A Milli Takım forması hediye etmek istiyorum. #HaydiMilliTakım etiketine Rusya maçıyla ilgili görüşlerinizi yazmanız yeterli” diye yazdı. Kasapoğlu’nun bu mesajına binlerce yorum yağdı ve büyük ilgi gördü.