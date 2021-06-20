A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu son maçında Bakü'de İsviçre ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlendi.

İsviçre ile Türkiye arasında Bakü Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

AA