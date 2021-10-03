Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Norveç’in başkenti Oslo’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazanan Taha Akgül ile 74 kiloda bronz madalya kazanan Fazlı Eryılmaz için kutlama mesajı yayımladı.

Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şampiyonada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil eden Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz’ı tebrik ediyorum. Daha önce katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandıran sporcularımız, bu kez de Dünya Güreş Şampiyonası’nda aldıkları madalyalarla bizlere büyük mutluluk yaşattılar. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum."

ANKARA (AA)