Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya’da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 6’sı altın, 2’si gümüş, 8’i bronz olmak üzere 16 madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 6’sı altın, 2’si gümüş, 8’i bronz olmak üzere 16 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Millilerimiz ata sporumuz güreşte, her daim olduğu gibi elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Milli güreşçilerimizin gelecekte daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."