Bakan Kasapoğlu, milli güreşçileri kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanan milli güreşçilerle bir araya geldi.

Kasapoğlu, bakanlıkta gerçekleştirilen kabulde milli güreşçileri tebrik ederek, "Sayenizde çok güzel bir hafta geçirdik. Her arkadaşımı ayrı ayrı kutluyorum. Bizim gururumuz oldunuz. Sizlerle gurur duymaya devam edeceğimize inancımız tam." dedi.

Milli sporcuların Bükreş’te 16 madalya kazandığını hatırlatan Kasapoğlu, "Geçen hafta Bükreş’teki manzara benim için hem heyecan verici hem de duygusaldı. İnşallah bu anları çoğaltmak nasip olur. Bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı’mızı dinletmek gerçekten ayrı bir gurur. Bu gururu bizlere yaşattığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın yaklaştığına işaret ederek, "Buna yönelik hazırlıklar da hamdolsun güzel gidiyor. Gerçekten bu sene olimpiyat öncesi olması açısında önemli. Güreş bizim en çok umutlu olduğumuz branşlarımızdan biri. Bu manada geçirdiğiniz şampiyona ümitlerimizi daha da pekiştirdi. Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlarda güzel sinyaller alacağımıza inanıyorum. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Olimpiyatlardaki performansın beklenenin çok üzerinde olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spora çok önem verdiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu anlamda çok şanslıyız. Son 17 yılda spor bizim için ayrı bir devrim alanı oldu. Sizlerin bu madalyaları, başarıları da bu işi taçlandıracak. Son 17 yılda spora, tesisleşmeye yapılan yatırımlar devasa. Bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz. İnşallah ilk fırsatta Cumhurbaşkanımızı da hep birlikte ziyaret edeceğiz. Hem sportif başarı hem de karakter olarak her biriniz gerçekten çok ayrı arkadaşlarımızsınız. Tüm ekibi o manada da takdire şayan görüyorum. Spor bütün bir olay, kişilik de çok önemli. Bu vesileyle sizleri, güreş camiamızın sporcularını hep örnek gösteriyorum. Bizler de bakanlık olarak hep yanınızda olacağız. Hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. İlk fırsatta Sarıyer kampına da geleceğiz."

- Musa Aydın: "Tokyo’da da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da milli güreşçileri ve teknik ekibi kutlayarak, "Sporcularımız gerçekten çok mücadele etti. Yenilen güreşçilerimiz de savaştı, bu çok önemliydi. Şampiyonluk ve madalya sayısı biraz daha fazla olabilirdi ama nasip bu kadarmış. Demek ki bazı eksikliklerimiz var. Onları teknik ekiple görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, önlerinde Kazakistan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nın bulunduğuna işaret ederek, "Bu seneki hedefimiz Dünya Şampiyonası’nda olimpiyat kotalarını almak. Bir yıl öncesinden kotaları alırsak 2020 Tokyo Olimpiyatları’na rahat bir şekilde hazırlanırız. İnşallah 2016 Rio Olimpiyatları’nda olduğu gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da yine ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Bize vermiş olduğunuz maddi ve manevi destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ile Sinan Aksu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Güreş Milli Takımı’nın teknik heyeti de yer aldı.

(AA)