Makuhari Messe’de yapılan güreş maçlarında milli sporculara tribünden destek veren Kasapoğlu, grekoromen stil 130 kiloda Kübalı rakibine yarı finalde yenilerek final şansını yitiren Rıza Kayaalp ile karşılaşmadan sonra bir araya geldi.

Salonun içinde sporcuların antrenman yaptığı bölümde Rıza Kayaalp ile görüşen Kasapoğlu, milli sporcuyla kucaklaşarak onu teselli etmeye çalıştı.

Büyük üzüntü yaşayan Rıza Kayaalp, "Madalyamızı alalım sonra üzülürüz" dedi. Bakan Kasapoğlu bunun üzerine "Sen ülkemizi daima başarıyla temsil ettin. Elinden geleni yaptın. Devamı var üzülecek bir şey yok. Madalya var." ifadelerini kullandı.