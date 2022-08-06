Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kolombiya’nın Cali şehrinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 10 bin metre finalinde 42.36.02’lik derecesiyle dünya şampiyonu olan milli atlet Mazlum Demir, 43.07.95'lik derecesiyle bronz madalya alan Hayrettin Yıldız ve 400 metre engelli finalinde 48.84’lük derecesi ile altın madalya kazanan İsmail Nezir’i yürekten kutluyorum. Genç atletlerimizin başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası organizasyonlarda kürsüde yer alma başarısı gösteren ve Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

ANKARA, (DHA)