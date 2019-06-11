Bakan Kasapoğlu, Lilja Dögg Alfreðsdóttir ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ay-Yıldızlılar’a yapılan kötü davranışlar sonrasında harekete geçmişti. İzlanda’nın yaptığının kabul edilemez olduğunu belirten Kasapoğlu, Milliler’e bu akşamki maç öncesi destek vermek için dün Reykjavik kentine gitmişti.

İzlanda Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreðsdóttir, A Milli takımın kamp yaptığı otelde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü. Lilja Dögg Alfreðsdóttir'in kırmızı-beyaz giyinmesi ise dikkat çekti.

Bu haberi de okudular Emre'ye fırça uzatan Corentin Siamang özür diledi!



