Bakan Kasapoğlu: Katkılarımız devam edecek

Yunanistan Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Lefteris Avgenakis’in moderasyonunda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin konferansı organize eden Genişletilmiş Kısmî Spor Anlaşması’na (EPAS) 2020 yılı Ocak ayında üye olduğunu hatırlatarak, konferansın, Türkiye’nin EPAS ailesine katılmasını müteakip gerçekleştirilen ilk Bakanlar Konferansı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığına işaret etti.

'Olumlu sonuçlar veriyor'

Türkiye’nin, Avrupa ülkeleriyle spor alanında sahip olduğu güçlü işbirliği ve iletişimini, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşımı açısından son derece önemsediğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "EPAS’ın spor alanında Avrupa ölçeğinde kurduğumuz işbirliklerini pekiştiren bir çerçeve sunduğunu ve Avrupa’da sportif standartların geliştirilmesi açısından olumlu sonuçlar verdiğini memnuniyetle gözlemliyorum. Bundan sonra da Avrupa’nın bir parçası olarak spor alanındaki katkılarımızı proaktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu ayrıca pandemi sürecini en kısa zamanda atlatarak bir sonraki Bakanlar Konferansı’nı EPAS’ın en yeni üyelerinden biri olan Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirmekten mutluluk duyacağını da ifade etti.



