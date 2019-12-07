Bakan Kasapoğlu judocularla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya ve Avrupa Ümitler Şampiyonaları ile Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde (EYOF) madalya kazanan milli judocuları kabul etti.

Kabulde, sporcular Habibe Afyonlu, Hanife Özcan, Musa Şimşek, Hilal Öztürk, Özlem Yıldız, Ayten Mediha Yeksan, Müberra Güneş, Berat Bahadır, Buketnur Karabulut, Sıla Ersin, Cem Ata Demirtaş, Münir Ertuğ ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, “Daha güzel başarılar yakalamak adına iş birliğimizi ve iletişimimizi çok güçlü tutacağız. Amacımız, yarınların Türkiye’sinde sizler gibi yetenekli arkadaşlarımızı spora kazandırmak. Yetenek taraması projemizle 1.2 milyondan fazla genci tespit ettik. Bunun yanında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri’nde (TOHM) çalışmalar var. Hep birlikte sporu, kültür ve hayat tarzı anlamında yaymak, başarıyı daha yukarıya taşımak için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Judocular daha sonra Kasapoğlu’na imzaladıkları milli formayı hediye etti