Bakan Kasapoğlu: İrtifa Kaybetmeyeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler adına olimpiyatlar için kota almış sporcularla video konferans toplantısında görüştü. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Kasapoğlu’nun sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: “Salgın, uluslararası organizasyonların pek çoğunun ertelenmesine, bir kısmının da iptal edilmesine neden oldu. Umarım 2019 yılında yakaladığımız ivme, başarılarla duyduğumuz gurur ve heyecan, inşallah hız kesmeden devam edecek. Bu süreç Türk sporunda irtifa kaybına sebebiyet vermeyecek. Tüm kalbimle inanıyorum. Bu sürece hiçbir sporcu ve takım irtifa kaybetmeden son vereceğiz.”

‘Dünyaya model oluyoruz’

“Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda gurur duymaya devam edeceğiz. Bu süreci hep birlikte fırsata çevireceğiz. Bırakın irtifa kaybetmeyi, bu süreçten daha güçlü bir imajla çıkacağız. Türk milleti, her zorlu süreçte olduğu gibi başkalarının çok büyük sonuçlarla geçirdiği dönemleri, millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi çok farklı bir noktaya getirerek geçiren bir milletiz. Bu anlamda dünyaya model olan bir milletiz.”