Milli sporcu İlke Özyüksel, Haziran 2019'da başlayan ve iki yıl devam eden olimpiyat sıralama yarışları sonunda topladığı puanlarla, Türkiye'yi ikinci kez olimpiyatlarda temsil etme hakkı kazandı. İlke Özyüksel, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlon branşında Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olmuştu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcu İlke Özyüksel’i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Milli sporcumuz İlke Özyüksel, Tokyo 2020’ye katılım yolunda yürüttüğü süreci başarıyla tamamladı ve Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı. Modern pentatlon dalında ülkemize önemli başarılar kazandıran milli sporcumuza Tokyo 2020’de başarılar diliyorum. 2016 Rio’nun ardından Tokyo Olimpiyat Oyunları’na da katılma hakkı kazanan İlke Özyüksel’in başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”