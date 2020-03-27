Bakan Kasapoğlu: Hedefimiz günlük 40 bin maske

Gençlik liderlerinin öncülüğünde gönüllülerin de katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler il sağlık müdürlüklerine gönderiliyor.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye'ye dönen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina sürecini geçirebilmeleri için KYK yurtlarının kapılarını açan Gençlik ve Spor Bakanlığı, şimdide koronavirüse karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek amacıyla gençlik merkezlerinde korumalı maske üretimine başladı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde korumalı maske üretimine başlandı. Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü olarak görev alan Gençlik Liderleri, bir yandan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ederken, diğer yandan da sağlık çalışanları için hayati önem taşıyan korumalı maske üretimine öncülük ediyor.

Bakanlığa bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, gençlik liderlerinin öncülüğünde gönüllülerin de katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen maskeler, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarının kullanması için il sağlık müdürlüklerine gönderiliyor.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da korumalı maske üretimi yapılan merkezlerden biri olan Keçiören Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, ilk üretilen maskeleri deneyerek, tanıtımını yaptı.

İnsanımızın sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

''Gençlik merkezlerimiz, ülkemizin dört bir yanında gençlerimizin hem kişisel gelişimleri, hem kariyerlerine yönelik çalışmaları, hem de sportif anlamdaki faaliyetlerine destek veriyor. Bu anlamda hakikaten çok ciddi bir ivme yakaladığımız bir çalışmanın da neticelerini aldığımız çalışma grubumuz var. Tabi ki gençlik merkezlerimizin kültür, sanat, bilim, spor gibi pek çok alanda yaptığı çalışmalar var. Bununla birlikte 2019 yılında gönüllülük faaliyetleri kapsamında kazandığımız ivme, gelinen aşama apayrı bir boyuta ulaştı. Gençlik merkezlerimizin verimliliğini arttırarak, katılımı daha da çoğaltarak ve gençlerimizin kendi kapasitelerini, potansiyellerini ortaya koyma açısından pek çok çalışmayı her geçen gün gözlemliyoruz."

"GENÇLERİMİZ BU MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ DİYOR"

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın yaşadığı sürecin herkesin malumu olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç, ülkemizin de hamdolsun her kurumuyla çok güzel yönettiği bir süreç. Bunu hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Bu bağlamda da gençlerimizin bu konudaki duyarlılığı, sürece hassas bir şekilde katılımı ve bu konuda katkı sağlama isteği bizleri hem heyecanlandırıyor, hem mutlu kılıyor. Bu çerçevede biliyorsunuz hem dünyanın hem ülkemizin maske konusundaki ihtiyacı göz önüne alındığında arkadaşlarımızla birlikte başlattığımız bu çalışma güzel bir boyut kazandı. Bu vesileyle Keçiören Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bu faaliyet 81 ilimizdeki gençlik merkezlerimizde başladı. Gönüllü gençlerimiz bu mücadelede 'biz de varız' diyorlar. Gençlerimizle her anlamda iftihar ediyoruz. Ben, gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

"HEDEFİMİZ GÜNLÜK 40 BİN MASKE"

Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde korumalı maske üretimi hedefinin günlük 500 adet olduğunu belirterek, "81 ile baktığımızda bu sayı 40 bini buluyor. Başlangıç aşaması olması itibariyle birtakım hesapları revize etmek gerekirse günlük yaklaşık şu an itibariyle 25-30 bin arası hedefimiz var. Bunu en kısa sürede inşallah yeni gönüllü gençlerimizle daha da artırmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki bu salgını bugüne kadar başarılı bir şekilde ülke olarak yönettiğimiz gibi, gençlerimizle ve milletimizle dayanışma ruhuyla, tedbirle, sabırla, duayla, inşallah üstesinden en güçlü şekilde geleceğiz ve millet olarak güçlü yarınlara aydınlık yarınlara hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU, SÖZLERİNİ ŞÖYLE TAMAMLADI:

"Ben, bu anlamda başta değerli gençlerimize gönüllerini ortaya koyarak ürettikleri bu anlamlı maske çalışması nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Onlarla beraberliğimiz devam edecek. Biz, her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. 'İki günü eşit olan ziyandadır' ilkesiyle üreterek, katkı sağlayarak ve faydalı olarak yarınlara yürüyeceğiz."

ANKARA / DHA