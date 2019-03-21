Bakan Kasapoğlu: Hakemin esas unsur olduğunu unutmamak gerekiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Milli takım kampında ciddi bir dinamizm var. Hocamızla birlikte oluşan bir sinerji var. Yarınlar adına umutluyum." dedi.

Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Hakemin esas unsur olduğunu unutmamak gerekiyor"

VAR sisteminin işleri kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını, hakemin esas unsur olduğunu unutmamak gerekiyor.

"Altyapı bizim vazgeçilmezimiz olmalı"

Yabancı sayısını konuşmaktansa, altyapıyı konuşmak daha önemli. Altyapı bizim vazgeçilmezimiz olmalı. Türk futbolunun her türlü gelişmeden motive olarak pozitif yönde geliştiğine ve dönüştüğüne inanıyorum.

Bizim tüm Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz semt sahalarımız var. Futbol, basketbol ve voleyboldan oluşuyor. Onlar çok güzel bir ilgi uyandırıyor. Gençlerin, çocukların ve kızlarımızın o sahalara gidip talepleri bizi mutlu ediyor. Talep olan her yere yapmaya gayret ediyoruz. İhtiyaç buluşması gibi oluyor.

"Kadınları ve gençleri önemsiyoruz"

Gerek kadın, gerek gençler. Onları dinlemeyi önemsiyoruz. Başkan adaylarımızla beraber, onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bugüne kadar ki yatırımlarımızın analizini yapıyoruz. Bundan sonraki planlarımızın, onların o katkılarını, taleplerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yönetişim uyguluyoruz. Cumhur İttifakı'nın hakikaten ciddi bir potansiyelinin seçimde ortaya çıkacağına inanıyoruz.

"Maçları galip gelerek atlatacağımıza inanıyorum"

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş hocamız başladı. 1 Haziran itibarıyla tam olarak başlayacak. Şu an ilgili maçlarda görevli. Kampta ciddi bir heyecan var, dinamizm var. Bunu gözlemledik. Hocamızla birlikte oluşan ciddi bir sinerji var. İnşallah takımımızın önümüzdeki maçları güzel şekilde, galip gelerek atlatacağına inanıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 27 martta, 1994 yılında çıkılan yerel yönetim hamlesi, yerel yönetimle ilgili yeni bir anlayışın gerçekten halkımızı bu manada mutlu kıldığını görüyoruz. Bu çerçevede Cumhur İttifakı'mızın adaylarını büyük bir heyecanla desteklediğini görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan çok güzel birtakım izlenimlerle ayrıldım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan çukur siyasetinin halkımızda bıraktığı derin izleri ve artık bunlardan kurtulma yönündeki kararlığı ve inancı gördük. 31 Mart'ta doğusuyla batısıyla kuzeyiyle güneyiyle ülkemizin yerel yönetimlerdeki o hizmet anlayışını daha da yukarılara taşıma inancını, heyecanını ve kararlığını görüyoruz.

Sporun her branşında genç nüfus avantajımız var. Ben Türk futbolunun daha ciddi bir şekilde, daha motive olarak, daha pozitif yönde geliştiğine, dönüştüğüne inanıyorum.