Bakan Kasapoğlu: “Gönlümüz büyük, ilklere imza atacağız”

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ‘2019 Gönüllülük Yılı’ kapsamında toplumun bütün kesimleriyle birlikte hareket edecek faaliyetlere imza atacak. Bu çerçevede ‘Spor, Kültür-Turizm, Çevre, Afet ve Acil Durum, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler’ başlıklarında uygulanacak stratejileri açıklamak ve yürütülen çalışmaları paylaşmak üzere Lütfü Kırda Kongre Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcı Halis Yunus Ersöz, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Eğitim Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, Spor Toto Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve çok sayıda davetli katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gönüllülük insanın kalbini genişletir. Ne güzel ki bugün burada kalbi ve kendi genç siz kıymetli dostlarla beraberiz. Bugün insanlık için önemli bir işin başınayız. Biliyorsunuz 2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik. Hayatın her alanında kültürde, sanatta, gönül kavramını bizim kadar sorgulayan millet yoktur. Şarkılarda, şiirlerde, atasözlerinde en çok geçen kelime gönüldür. Gönüllülük toplumsal dayanışmanın temel direğidir. Gönlümüz büyük ama bu konudaki faaliyetlerle daha büyük, ilklere imza atacağız. Bakanlığımız bütün imkan ve kaynaklarıyla yanınızda” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde büyük potansiyel var”

Türkiye’nin gönüllülük faaliyetleri adına büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizde gönüllük faaliyetlerini genişletmek için büyük potansiyel var. Hedeflerimize ilerlerken kamu kuruluşları ve toplumsal kuruluşlarıyla bir gönül birliği içinde olacağız. ‘Bize katıl, sen de gönül ver’ çağırısında bulunuyorum. Gönüllülük günümüzde hızla yükselen bir değer. Gönüllük sosyal dokuyu koruyan, karşılıklı güveni tazeleyen, istihdamı arttıran bir olay. Bugün dünyada 1 milyar gönüllü var. İstihdam olarak tam zamanlı 109 milyon tam zamanlı çalışana eşdeğer. Bu büyük potansiyel insanlığın geleceği olarak büyük potansiyel. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedefi var ve 169 amacın gerçekleşmesi için buna da çok önemli bir atıf yapılıyor. Bizim 17 hedef başlığı altında koyulan hedeflerin tamamıyla gönüllülüklerle gerçekleştirmemiz mümkün. Birleşmiş Milletler, sürdürülebilir kalkınma için 2030 ajandasının uygulanmasında gönüllülerin güçlü bir araç olduğunu ilan ederek gençliğe çağrıda bulundu Bugün bu aziz coğrafyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde hayırseverlik tablolarının hep beraber yaşıyoruz. Savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Bugün bunu dünyada yapacak başka ülke yok. Ülkemiz 8.1 milyar Dolar ile en fazla yardım yapan ülke. Ülkemiz dünyanın en cömert ülkesidir. Gönüllük milletimizin doğasında var. Hafızlarımızda 17 Ağustos Marmara Depremi gönüllülük için ciddi bir farkındalık ortaya koydu. 17 Ağustos Depremi ayrı bir milat olarak kabul ediyoruz. Gönüllük faaliyetli bilinçli bir şekilde yürütülmeli. Bu asil millette fazlasıyla bulunan iyilik yapma duygusunun hep birlikte kurumsal şekilde olmasını sağlamamız gerek. Adında gençlik olan bakanlığımız bu konuya sahip çıkıyor. Yapılan bilimsel araştırmalar erken yaşta kazanılan bu kültürün yaşam boyu sürdürüldüğünü gösteriyor. 20 milyon genç nüfus ile Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Geçlerimizin insani değerlerde öncü, milli değerlere, doğaya saygılı ve temel hürriyetlerini etkin şekilde kullanan, uluslararası alanda yaşıtlarıyla rekabet edecek şekilde güçlü yetişmelerini sağlamak bizim en temel hedeflerimizden bir kaçı. Bakanlığımızın gençliğe yönelik belirlediği bu ufuk, gönüllülük ile birebir örtüşmektedir. Gençlerimizin gönüllük faaliyetlerine katılımının arttırmak amacına yönelik çalışmalarımız var. Biz bu çalışmalarla gerekli bilgi ve birikimi edinmiş durumdayız. Tüm bunları ele aldığımızda bunun kurumsal bir çerçeveye alınması gerektiğinin farkındaydık. Gönüllülük çalışmaları tüm dünyada artmış durumda. Çağdaş manada ülkemizde gönüllüğü kurumsallaştırmak için tüm paydaşların da katılımını sağlamak için birlikte hareket etmeyi önemli buluyoruz. Bu konudaki yasal çalışmaların sağlanması için biz öncülük ediyoruz. Buradan hareketle ülke genelinde yerel ve ulusal dinamiklere uygun kurumsal çerçevenin oluşturulması bizim öncülüğümüz. Mili beraberlik ve beraberliği pekiştiren, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayan, sivil toplum örgütlerini güçlendiren bir çerçeve olmasına dikkat ediyoruz. Gönüllük kavramını gençlerimizin arasında sağlamlaştırmak ve kurumsallaşmasını sağlamak, kültürümüzden edindiğimiz bu potansiyeli harekete geçirmek, iş birliğini gerçekleştirmek adına pek çok adım attık” şeklinde konuştu.

“Strateji belgemiz 6 temel odaktan oluşuyor”

2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ ilan ettiklerini de belirten Bakan Kasapoğlu, “Birleşmiş Milletler’in Dünya Gönüllüler Günü etkinliğinde 2019 yılını ‘Gönüllülük Yılı’ yılı ilan ettik. Gönüllük alanında iş birliği protokolleri başlattık. Bugün size açıklayacağımız gönüllük strateji belgesini hazırladık. Stratejilerimiz 6 temel çalışmadan oluşuyor. Gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, teknolojinin daha etkin kullanımı, daha etkili düzenleme ve risk yönetimi, gönüllü yönetiminin güçlendirilmesi ve eğitimin artırılması, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllülüğün tanınması ve değerlendirilmesi. Bu altı temel odağı hep birlikte oluşturacağız. Bu altı başlıkta gönüllülük alanında çok çeşitli faaliyetlere yer verdik. Gençlerin okullar, kütüphaneler, hastaneler, huzur evleri, müzeler, engelsiz yaşam merkezleri gibi topluma hizmet edebilecekleri yerlerde uzun süreli gönüllülük faaliyetleri yapabilmeleri sağlanacak. Bakanlık olarak 700 bin gencimize yurtlarımızda ev sahipliği yapıyoruz. Bu 700 bin gencimize Genç Gönüllüler Platformu'na katacağız. STK'lar ve kamu kurumlarının Genç Gönüllüler Platformu'na kurumsal üye olmalarını teşvik edeceğiz. Gönüllülük politikalarının gelişmesinde, bilimsel çalışmaların da olması gerekiyor. Akademi camiamızda bu araştırmaları destekleyeceğiz. Bununla birlikte gönüllülük ve gönüllülük yönetim sistemi dahil, sınıflar içerisinde ve uzaktan eğitimle gerçekleştireceğimiz çalışmalar yapacağız” açıklamasında bulundu.

Son olarak bu projedeki amaçlarına da değinen Bakan Kasapoğlu, “Nihai amacımız kamu kurumlarından özel sektör ve STK'lara kadar tüm paydaşların etkin bir şekilde katılımıdır. Nihai hedefimiz sizlere ulaşma olduğu için başta STK'lar olmak üzere, gönüllükle ilişkili teşvik için mekanizmalar oluşturacağız. Bunu da müjdelemek istiyorum. Gönüllülük konusunda maddi ve manevi yanınızdayız” dedi.