Bakan Kasapoğlu, Golbol Kadın Milli Takımı’nı tebrik etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmeleri sırasında Golbol Kadın Milli Takımı’nın Türkiye’ye şampiyonlukla döneceklerini yaptığı telefon görüşmesinde hatırlatan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’yi en güzel şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Dünya Şampiyonası öncesinde altın madalyayı Türkiye’ye getireceklerinin sözünü verdiklerini aktaran Takım Kaptanı Sevda Altunoluk, sözlerini tuttuklarını ve elde ettikleri şampiyonluğun takıma moral kaynağı olduğunu belirtti. (İHA)