Bakan Kasapoğlu gençlerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin yaz tatilini daha verimli geçirmesi amacıyla hayata geçirilen ’Değerli Zamanlar’ projesine katılan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara’da bir araya geldi.

Manisa’nın Kula ve Selendi ilçelerinde 8-14 yaş arası çocuklara yönelik 5 hafta süren futbol, basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi gibi spor dalları ile tiyatro, resim ve müzik gibi sanat dallarında eğitim alan 80 öğrenci, Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, “Gençlerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları bizim öncelikli vazifemizdir. Bunun için de onların mutluluğu, huzuru, güven duygusu bizim için her şeyden önemlidir” dedi