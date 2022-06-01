Bakan Kasapoğlu, ‘Genç Ofis’in açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde kurulan ‘Genç Ofis’in açılışını yaptı.

Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin kültürel, sanatsal ve sosyal aktivitelerini sağlamak amacıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde kurulan genç ofisin açılışına katıldı. Açılışa Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Musa Kazım Arıcan ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, ‘’Gençlerimiz için yine gençlerimizle birlikteyiz. Liselerimiz ve üniversitelerimizde gençler neredeyse biz oradayız. Bu felsefeyle harekete geçirdiğimiz genç ofislerimizin sayısı her geçen gün artarak bu güçlü çalışma büyüyerek devam ediyor. Gençlerimizin kültürel anlamda, sportif anlamda, sosyal anlamda gelişimleri ve bu anlamdaki çalışmalar için bir imkan olması açısından her geçen gün heyecanımızı arttıran genç ofislerimizden birini de bugün hizmete almak bizler için büyük bir mutluluk. Ankara'nın en merkezi yerinde hakikaten çok özgün bir mekanda böylesine bir hizmetin gençlerimizle buluşturmakta apayrı bir gurur’’ dedi.

Kasapoğlu, konuşmasının ardından gençlerle fotoğraf çektirerek açılışı yapılan genç ofisini gezdi.