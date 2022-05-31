Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofis’in açılışına katıldı

Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin kültürel, sanatsal ve sosyal aktivitelerini sağlamak amacıyla Gazi Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Genç Ofis’in açılışına katıldı. Açılışa Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, ‘’Gençler neredeyse biz oradayız. Bu bizim en temel politikamız. O yüzden bugün bu Genç Ofis’i sizlerle buluşturuyoruz. Üniversiteler bizim en büyük paydaşlarımız. Özellikle genç ofislerimizde ayrı bir ivme yakaladık. Gençlik merkezleri, yurtlar, spor tesisleri ve genç ofislerle her alanda gençlerimizin emrindeyiz. Genç ofisler; kültürel, bilimsel, sportif anlamında sizleri bir araya getirecek bir mekan. 3 senede genç ofislerin sayısı 322’yi buldu. Ankara’da 8 tane genç ofis bulunuyor’’ dedi.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, SİZİN BAKANLIĞINIZ"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin gençlerinin sadece Türkiye’nin değil insanlığın umudu olduğunu söyleyerek, ‘’Sizin güçlü ve donanımlı şekilde hem bugün hem de yarınlar için hazırlıklı olmanız en büyük muradımız. Genç ofis de bu yolda atılmış bir adım ve bu adımları hep birlikte büyütmeliyiz. 2022 yılını, gençlik katılım yılı olarak ilan ettik. Gençlerin karar almadan uygulamaya, denetime varana kadar bu süreçlerde yer almasını istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı sizin bakanlığınız’’ diye konuştu.

Ardından açılış kurdelesini kesen Kasapoğlu, genç ofisi öğrencilerle birlikte gezdi.

Şifanur SANSAR - Canberk ÖZTÜRK / ANKARA, (DHA)