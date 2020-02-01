Bakan Kasapoğlu: Futbola değer katsın

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, karşılaşmanın bir şölen havasında geçmesini dileyerek, “Sahadaki mücadelesi, saha dışındaki dostluk görüntüsüyle, bu iki güzide kulübümüz tüm sporseverlere keyif vermeli. Burada iki takımımızın futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor. İki kulübümüz arasındaki ‘ezeli rekabet, ebedi dostluk’ ruhuna uygun geçeceğine inandığım hafta sonu oynanacak karşılaşmanın, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum” dedi.