2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında A Milli Takım, Yunanistan’ı 3-0 mağlup etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya gelerek A Milli Kadın Voleybol takımına destek verdi.

Bakan Kasapoğlu organizasyonla ilgili “Sizlerin başarısı, bizlerin göğsünü kabartıyor. İnşallah bu şampiyonadan da hem ülkemizi hem de milletimizi mutlu ederek çıkacağız. Ona inanıyoruz" dedi.

Milli takım taraftarları trübünleri büyük ölçüde doldururken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nin oyuncuları ile teknik heyeti de tribünde yerini aldı.

Gençlerbirliği futbolcuları ve teknik ekip, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek adına, "Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız." yazılı dövizler açtı.