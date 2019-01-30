Bakanlık binasında gerçekleşen kabulde Bakan Kasapoğlu ve Jean Todt, ortak çalışma alanları ve yol güvenliği konusunda farkındalığın artırabilmesi için neler yapılacağı konusunda fikir alışverişi yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, motor sporlarını geniş kitlelerle buluşturmak ve gençlerin katılımı konusunda özen gösterdiklerini belirtti. Dünya Motor Sporları Konseyi Üyesi Serkan Yazıcı'nın da hazır bulunduğu kabulde Bakan Kasapoğlu, FIA Başkanı Jean Todt'a, Türk otomobil sporlarının gelişimine verdiği katkıdan dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

DHA