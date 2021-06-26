Bakan Kasapoğlu, Ferhat Arıcan’ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda paralel bar finalinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan’ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: "Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda paralel bar finalinde 15.566 puanla altın madalya kazanan Ferhat Arıcan’ı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı’mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Ülkemizi Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda da temsil edecek olan Ferhat Arıcan’a başarılarının devamını diliyorum."

AA