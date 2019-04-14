Bakan Kasapoğlu, Ferhat Arıcan’ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan’ı tebrik etti.

Kasapoğlu yayımladığı tebrik mesajında, "Polonya’nın Szczecin kentinde düzenlen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda paralel aletinde 15.033 puanla üçüncü olarak bronz madalya elde eden milli sporcumuz Ferhat Arıcan’ı tebrik ediyorum. Ferhat örnek bir sporcu ve kazandığı başarılarla bunu her daim kanıtlıyor, bizlere büyük mutluluklar yaşatıyor ve genç sporcularımıza örnek oluyor. Bu vesile ile mili sporcumuzun başarısında emeği olan herkesi tebrik ediyor, milletimize yaşattıkları gurur ve mutluluktan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.