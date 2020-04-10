Bakan Kasapoğlu: Fenerbahçe önemli bir paydaşımız

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda kota alan tüm sporculara teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübü’nün olimpiyatlara sporcu gönderme konusunda önemli bir paydaşları olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Olimpiyat mücadelesinde, olimpiyat sürecinde kota alan sporcularımızı kutluyorum. Tabii ki uzun bir yol. Başarıya giden yolda emek harcayan, gayret ve çaba gösteren tüm sporcularımızı cani gönülden tebrik ediyorum. Bu çerçevede federasyonlarıyla, kulüpleriyle bu anlamlı çabaya katkı sağlayan spor camiasının tüm paydaşlarını da tebrik ediyorum”.

‘Cani gönülden tebrik ediyorum’

Tüm paydaşlar arasında Fenerbahçe Kulübü için ayrıca bir paragraf açan Bakan Kasapoğlu, “Fenerbahçe, olimpiyat noktasında, olimpiyata sporcu gönderme noktasında gerçek anlamda katkı ortaya koyan, bu anlamda önemli bir paydaşımız. Tüm kulüplerimizi olduğu gibi Fenerbahçe’yi de cani gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten olimpiyatları, bizlerin mücadelesini ve başarısını taçlandıracağı önemli bir sembol olarak adlandırıyorum. Fenerbahçe’nin sporcularını, diğer tüm sporcularımızı bu anlamda çok ama çok ciddi bir süreci yöneteceklerine olan inancımı da özellikle ifade etmek istiyorum. 2019’da aldığımız başarılar, her branşta sporcularımızın performansı bizleri gururlandırdığı gibi inanıyorum ki 2021’de de Tokyo’da bu başarıları yine onlarla taçlandıracağız. Bu çerçevede kulüpleriyle, federasyonlarıyla yani spor camiasının tüm paydaşlarıyla herkese çok önemli görevler düşüyor. Ben, bu önemli görevleri başarıyla taşıyan tüm kulüplerimize; Fenerbahçe’ye bu süreçte ve bu vesileyle teşekkür ediyorum. İnşallah kulüplerimizle, sporun tüm paydaşlarıyla el ele vererek başarıyı her alanda iddiamızı ortaya koyacağız, buna inanıyoruz” dedi.