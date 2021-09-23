Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yöneticiler, kulübün olimpik sporcuları, aileler ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin Tokyo 2020’ye en fazla milli sporcu gönderen kulüp olduğunu belirten Kasapoğlu, "Aslında olimpiyat öncesinde planladığımız bu buluşmayı pandemi nedeniyle olimpiyat sonrasına ertelemiştik. İyi ki de ertelemişiz. Bu vesileyle burada olan herkese teşekkür ediyorum. Spora kattığınız emekleriniz ve tüm varlığınız için sizlere minnettarız. Bu tarihi başarı ve destek için Fenerbahçe ailesine teşekkür ediyorum. Tokyo 2020’de her bir sporcunun heyecanı, unutulmaz anılar ve çok güzel hatırlar biriktirmeme sebep oldu. Apayrı bir tecrübe ve inanç. Bunları yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyduğumuzu ifade ediyorum. Bu yolda tüm imkanlarımız, sporcularımız ve kulüplerimizin yanında olacak." ifadelerini kullandı.

- "Tokyo 2020, pek çok açıdan ilklerin olimpiyatıydı"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülke tarihindeki en fazla madalya sayısına ulaştıklarını vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tokyo 2020 pek çok açıdan ilklerin olimpiyatıydı. Branşlar ve madalya sayısı açısından hakikaten önemli ilklere imza attık. Daha önce sporcu dahi bulamadığımız branşlarda iddialı bir şekilde mücadele ortaya koyduk. Bu, bir emeğin neticesi. Branş çeşitliliğinin önemini vurgularken ve tesisleşme hamlemizi gerçekleştirirken hep inanarak konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin gençlerine duyduğu ilgi ve sevgisi hepimizin malumu. Sporu tanıyan ve içinden gelen bir lider olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun önceliğinde 19 yılda gerçekleştirdiğimiz tesisleşme hamlemiz meyvelerini verdi ve vermeye devam edecek. Çok daha büyük başarılara koşacağız. Millet olarak bunu yapabilecek potansiyeldeyiz. Bundan sonraki olimpiyatlarda bu emeklerini karşılığını daha güçlü bir şekilde alacağız. Sürdürülebilir bir başarının peşindeyiz. Bu başarı katlanarak artacak."

- "Sporcularımız 84 milyonu mahcup etmedi"

Milli sporcuların Tokyo 2020’nin Kovid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesini fırsata dönüştürdüğünü vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya zor bir süreçten geçiyor. Pandemi şartları her gün değişse de daha normal bir süreçteyiz. Bu süreçte Tokyo 2020, bir yıl ertelenerek gerçekleşti. Sporcularımızın bu süreci bir fırsata dönüştüreceğini hep ifade ettik. Bunu boş yere ifade etmedik. Biliyorduk ki bizim sporcularımız ve hocalarımız her zorluğu bir imkana dönüştürür. Daha güçlü bir şekilde bir fırsat oluşturur. Öyle de oldu. Sporcularımız kendilerine güvenen 84 milyonu hiçbir şekilde mahcup etmedi. Madalya alsın ya da almasın, olimpiyatlarda duruşlarıyla ve inançlarıyla bizi gururla temsil ettiler. Hepsiyle gurur duyuyoruz."

Etkinliğin sonunda Bakan Kasapoğlu, hazırlanan plaketleri sporculara takdim etti. Ayrıca Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Fenerbahçe Kulübünün tarihinden önemli kesitlerin yer aldığı Vakt-i Fener tablosu hediye edildi.

AA