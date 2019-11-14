Bakan Kasapoğlu: EURO 2020’nin anahtarını alacağız

Bakan Kasapoğlu, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen ‘Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’nın kapanış töreni öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu maçta inşallah EURO 2020’nin anahtarını alıp orada da iddialı olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ülkemiz, sadece bir alanda değil her alanda zirveye oynayan ülke. Bu başarılar nadir olmaktan öte süreklilik arz edecek. Hep zirveye oynayacağız. Hep sürekli başarı çıtasını daha yukarı taşıyacağız” dedi.