Bakan Kasapoğlu: EURO 2020’nin anahtarını alacağız

Gençlik ve Spor BakanıMehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın bugün İzlanda ile yapacağı maçta alacağı sonuçla 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyeceğine inandığını söyledi.

14 Kasım 2019, Perşembe 06:01
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Bakan Kasapoğlu: EURO 2020’nin anahtarını alacağız

Bakan Kasapoğlu, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen ‘Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’nın kapanış töreni öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu maçta inşallah EURO 2020’nin anahtarını alıp orada da iddialı olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ülkemiz, sadece bir alanda değil her alanda zirveye oynayan ülke. Bu başarılar nadir olmaktan öte süreklilik arz edecek. Hep zirveye oynayacağız. Hep sürekli başarı çıtasını daha yukarı taşıyacağız” dedi.

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